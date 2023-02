La Procura generale smonta le Fake news sul caso Cospito

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) A proposito dell’anarchico Alfredoieri è intervenuto iltoredi Torino, Francesco Saluzzo con una nota per correggere “notizie e resoconti estremamente inesatti” pubblicati “su varie testate on line ed anche nel testo di articoli apparsi su numerosi quotidiani”. Iltoredi Torino Saluzzo ha diffuso una nota per correggere “notizie e resoconti estremamente inesatti” sul“Va corretta, in particolare – afferma Saluzzo – l’affermazione secondo la quale il sig.sarebbe stato condannato alla pena dell’ergastolo e che esso sarebbe caratterizzato dalla c.d. “ostatività” (cioè ergastolo ostativo). “Preciso ancora – scrive Saluzzo – che la posizione processuale (condanna e attesa di residuo giudizio) ...