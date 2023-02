La Premier League regina del mercato | chiude la Spagna

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il calcioinvernale si è chiuso e ha fatto vedere tutta la differenza tra i campionati ricchi e quelli che invece hanno speso meno, comanda laIl calcioinvernale si è chiuso e ha fatto vedere tutta la differenza tra i campionati ricchi e quelli che invece hanno speso meno, comanda la. In Inghilterra sono stati spesi 820 milioni di euro per gli acquisti. Numeri da capogiro se consideriamo che il secondo campionato che ha speso di più è la Ligue 1 con 160 milioni. La Bundesliga terza ne ha spesi 138, mentre insi è andati al risparmio con appena 25 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

