La porta rossa 3 | trama e anticipazione della puntata finale stasera su Rai 2

Chesempre più residenti ad andare a curarsi fuori dalla Regione'. A suo parere 'il ... Ma non vorrei sparare sulla croceche, detto da me, può fare sorridere. Ma sono i cittadini a bocciare ...Il 2023 è iniziato nel migliore dei modi per Valentina Romani . L'attrice terminerà il prossimo 1 febbraio il suo percorso con La, giunto alla sua terza e ultima stagione ( qui per recuperare la sua intervista). Non c'è neanche il tempo di riposarsi per la giovane attrice, che proprio dal 1 febbraio torna in onda ...

Backstage de La Porta Rossa 3, Pession: "è qualcosa di magico" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La porta rossa 3, stasera in tv l’ultima puntata: le anticipazioni Today.it

Mercoledì il gran finale de “La porta rossa”. Valentina Romani: «Un’emozione» Il Piccolo

Backstage de La Porta Rossa 3, Pession: "è qualcosa di magico Libero Tv

IL VIDEO. Backstage de La Porta Rossa 3, Pession: "è qualcosa di magico" il Dolomiti

Stasera su Rai 2 ultima puntata de La porta rossa 3, la fiction con Lino Guanciale è giunta al capitolo finale: è arrivato il momento di conoscere il destino di Cagliostro.Il 1° febbraio va in onda su Rai 2 la puntata finale de La Porta Rossa, la fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession: ecco tutte le anticipazioni.