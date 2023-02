“La mia malattia non guarirà” Il dramma dell’ex volto tv | “Mi curo per affrontarla”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La nota ex showgirl italiana rompe il silenzio sulla. Nella sua carriera tante esperienze nel mondo dello spettacolo e della televisione. Non solo davanti alle telecamere di Paperissima e Quelli che il Calcio, ma anche come naufraga de L’Isola dei Famosi. Di tutto questo e di molto altro ancora avrebbe parlato nel corso di un monologo a Le Iene. Sara Tommasi parla della. Vita professionale e vita privata, dichiarazioni già rese pubblicamente e molte altre mai rivelate fino a questo momento. Davanti alle telecamere de Le Iene, la nota ex showgirl italiana ha regalato al pubblico un momento televisivo imperdibile, riavvolgendo il nastro del tempo e parlando in diretta tv con toni molto confidenziali. Leggi anche: Sara Tommasi, grave lutto in famiglia: “Addio, so che ti ho resa felice” Sara Tommasi parla della ...