(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb – Grandi purghe, eccidi, milioni di persone rinchiuse nei Gulag, l’Holodomor in Ucraina, la carestia kazaka del 1932-1933, terrore e fame imposti al proprio popolo. Eppure, in, nel 2023 qualcuno ha avuto il coraggio di inaugurare una Iosif. Si tratta per l’esattezza di un busto, collocato al museo di Volgograd, giàgrado, dedicato proprio alla celebre battaglia della Seconda guerra mondiale. Ila Volgograd L’opera, se così vogliamo chiamarla, pare sia stata collocata accanto a quelle dedicate a Georghy Zhukov e Alexander Vasilevsky, entrambi generale dell’esercito tedesco durante la guerra contro la Germania. Zhukov, peraltro, dopo il secondo conflitto mondiale divenne nemico di ...

Ma quel che è fatto da registi di talento va sempre bene, anche un nudo fatto da unregista va bene, se lo fai con un cane viene una". Per un lungo periodo lei è stata una figura ...Condolore ho scelto di allontanarmi anche per dare un segnale: basta subalternità al PD , ... come ha fatto ieri Orfini col M5s, è un tale obbrobrio, unapuzzolente talmente evidente, ...

La grande schifezza: monumento a Stalin inaugurato in Russia Il Primato Nazionale

Nick Cave fa a pezzi l’intelligenza artificiale: “Schifezza, l’Apocalisse è a buon punto” Il Riformista

L'ex giudice Esposito bocciato ancora dal tribunale Cronache Salerno

Grande Fratello Vip 7, Luca Onestini e Nikita Pelizon: nuovo ... Movieplayer

La grande occasione della Meloni in Ue Nicola Porro

Secondo l'artista, l'intelligenza artificiale non potrà mai creare musica di alta qualità: «Le canzoni nascono dalla sofferenza e gli algoritmi, per quanto ne so, non soffrono» ...