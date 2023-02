La Fifa è a un bivio | o tempo effettivo | o recuperi extralarge

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Gli organistanno valutando un’importante modifica delle regole che potrebbe rivoluzionare il gioco ovvero: il modo in cui viene controllato ildi gioco. La Nacion spiega che l’Ifab, sta lavorando a due idee. La prima è quella di stabilire un criterio più severo per il controllo delperso, che porterebbe a tempi di recupero più lunghi, stile Qatar 2022. L’altra possibilità, molto più rivoluzionaria, è quella di fermare il cronometro al verificarsi di alcuni eventi. Come ad esempio: un gol, sostituzioni e controlli Var. Spiegano in Argentina che, se la modifica dovesse essere approvata, anche ildi gioco potrebbe ridursi dai 45 minuti canonici. Lo scorso 18 gennaio si è tenuto a Londra l’incontro annuale Ifab e il problema deldi gioco è stato uno degli argomenti ...

Il, sostanzialmente, verte su due figure: o un ex arbitro così alto da essere inattaccabile (alla Collina, per dire, ma è praticamente impossibile che lasci ora la) o una personalità ...Siamo davanti a unmolto simile:e Uefa possono uscire travolte oppure rafforzate per sempre. In ogni caso dopo il 15 dicembre e a primavera nulla sarà più come prima. 'Europe is the land ...

PSG, rebus mercato: esauriti i prestiti si deve vendere, ma anche gli esuberi costano… Il Posticipo

Bivio Napoli-Barcellona: la risposta di Di Lorenzo è chiara 90min IT

Dybala a un bivio con la Roma: dal sogno Champions alla clausola ... 90min IT

Juventus-Udinese, ha segnato Vialli con un grande assist di Pessotto Tuttosport