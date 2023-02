Al tempo stesso, laha ribadito che saranno "appropriati" ulteriori aumenti i tassi di interesse, in modo da raggiungere un livello "sufficientemente restrittivo" per far tornare l'inflazione al ...... fornendo anche qualche segnale sulle possibili prossime mosse delladi Jerome Powell. Gli ... Trend contrastato in Asia, dove sil'entusiasmo della vigilia, seguito alla decisione del governo ...

La Fed smorza ancora il passo alla stretta monetaria (tassi +25 pb) Agenzia askanews

La Fed sarà ancora aggressiva. E i mercati smorzano l'entusiasmo Money.it

Fed ancora falco frena Wall Street, futures in calo. Borsa Tokyo spicca in Asia con +0,80% Finanzaonline.com

Cina, il Pmi servizi torna a correre ma l’Asia viaggia in rosso prima della Fed Milano Finanza

Il caso tessere a Bologna. Bonaccini smorza i toni. Verifica Pd: tutto regolare QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 1 feb. (askanews) - Come ampiamente atteso la Federal Reserve ha ulteriormente smorzato il ritmo della sua manovra di inasprimento ...I listini seguono Wall Street e restano in calo in vista della Fed. A Seoul le azioni di Samsung scivolano dopo aver registrato un crollo del 69% dei profitti. Debole il petrolio e l’oro. Si rafforza ...