E la difesa della trasparenza, della democrazia e dei diritti umani non può essere oggetto di', ha scritto in un lungo post su Facebook il consigliere Sergio D'Angelo. ...Seguono ma si allontanano dallacifra i brand dedicati ai viaggi (7%), quelli automotive a ... fare acquisti per sé rappresenta per 1 single su 3 un antidoto quando si è giù di(33%). Che ...

La doppia morale del Pd anche sulle visite ai detenuti ilGiornale.it

Lucarelli si scaglia su Diaco: “Umilia una signora, doppia morale” Libero Magazine

Selvaggia Lucarelli contro Pierluigi Diaco: “Doppia morale: umilia una signora per un ‘che palle’ e ride alle barzellette di Iva Zanicchi” Tvblog

Diaco s’infuria con una signora: “Chiedi scusa, niente parolacce, da domani in punizione” Il Fatto Quotidiano

VIDEO | Provincia, Di Sabatino (Italia Viva): lo sconfitto è Gatti. Il PD ... ekuonews.it

I parlamentari non possono fare visita a un detenuto specifico, ma hanno la facoltà di visita ispettiva nelle carceri e nel loro giro incontrare le persone ivi ristrette. Così lo scorso 12 gennaio una ...Dopo la pausa si riparte da due vittorie che hanno dato serenità all’ambiente di Albese Due vittorie di fila, entrambe in trasferta e in provincia di Cremona, poi la pausa. Due settimane, dunque, per ...