La Cremonese è in semifinale di Coppa Italia! Roma condannata dagli errori di Kumbulla e Celik

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La stagione dellaha qualcosa di incredibile. Non ha mai vinto in Serie A, ha sempre vinto inItalia: prima contro Ternana e...

23.00 Coppa Italia,elimina Roma Grigiorossi in,1 - 2 alla Roma Sarr chiude bene Tahirovic. Ma a parte questa chance i giallorossi si vedono poco. Errore di Kumbulla, Dessers s'invola e Rui Patricio ...La Viola ora sfiderà inla ...

Coppa Italia, Cremonese in semifinale: superata la Roma all'Olimpico per 1-2 Milan News

Coppa Italia - Fiorentina-Torino 2-1, i viola in semifinale attendono la vincente di Roma-Cremonese Voce Giallo Rossa

Clamorosa Cremonese, dopo il Napoli elimina la Roma: semifinale con la Viola La Gazzetta dello Sport

Coppa Italia, il tabellone: la Fiorentina in semifinale sfiderà la Cremonese Toro News

Bel primo tempo della Cremonese all'Olimpico. La squadra di Ballardini è meritatamente in vantaggio dopo aver disinnescato tutte le fonti di gioco dei giallorossi mai pericolosi. Un errore di Kumbulla ...Belotti dal 1', Ballardini all'Olimpico con Dessers All'Olimpico Roma e Cremonese si giocano un posto in semifinale. Si giocherà alla 21 la sfida fra giallorossi e grigiorossi per i quarti di finale ...