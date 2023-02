La Commissione Ue presenta il piano per sostenere l’industria europea Per ora ognuno farà per sé | poi si vedrà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sembrano un po’ nozze con i fichi secchi quelle officiate oggi dalla presidente dellaUe Ursula von der Leyen. La presidente ha illustrato ilperdi fronte ai maxi sussidi statunitensi per il “made in Usa” green decisi da Washington. Il nuovoGreen Deal Industrial di Bruxelles, spiega von der Leyen, si basa su due pilastri: un fondo sovrano comune entro l’estate e aiuti di Stato nel breve termine. Il problema è che sulle due opzioni l’Europa è spaccata. Il semplice via libera agli aiuti di stato rischia di creare disparità all’interno dell’Unione poiché i paesi economicamente più forti sono in grado dipiù vigorosamente le loro industria. Paesi come l’Italia auspicano quindi la creazione di un fondo ...