La Cometa Verde sarà di nuovo vicino alla Terra dopo 50 mila anni | quando passerà e come vederla

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Occhi puntati verso il cielo. Mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio ladi. L’ultima volta che si trovò al perigeo, ovvero nel punto piùal nostro pianeta, fu circa 50.000fa. All’epoca in Europa convivevano uomini di Neanderthal e Homo sapiens. Il corpo celeste – elencato con il nome scientifico di C/2022 E3 (ZTF) – è stato scoperto lo scorso maggio da una coppia di astronomi americani. Attraverso una telecamera a grande campo dell’Osservatorio Palomar in California, integrata in un programma automatizzato di osservazione chiamato Zwicky Transient Facility, da cui l’acronimo ZTF che comprende anche il nome tecnico della. ...