(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Conteneva una piccola quantità di Cesio-137, un isotopo radioattivo che può essere pericoloso. Sono in corso i controlli per rilevare eventuali contaminazioni nella zona in cui èrecuperata

Sembrava un'impresa impossibile: trovare un oggetto di 6 millimetri per 8 'smarrito' in una enorme area dell' Australia occidentale . Invece l a minuscola, potenzialmente letale, è stata ritrovata . La notizia è stata diffusa oggi dalle autorità dello Stato. Le ricerche dellaerano cominciare a metà gennaio, quando era stata ...Fondata due anni or sono e già impegnata in iniziative analoghe come quella di ricreare il mammuth Abbonati per leggere anche Leggi anche Australia, ritrovata lasmarrita La ...

Australia, ritrovata la capsula radioattiva smarrita la Repubblica

Australia, ritrovata la capsula radioattiva persa durante il trasporto TGCOM

La capsula radioattiva persa in Australia è stata ritrovata WIRED Italia

È stata ritrovata la capsula radioattiva perduta in Australia Agenzia ANSA

La capsula radioattiva persa in Australia è stata ritrovata Open

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Una minuscola capsula radioattiva, potenzialmente letale e persa a metà gennaio durante il trasporto su camion da una miniera, è stata ritrovata nello Stato dell’Australia Occidentale. Lo hanno… Leggi ...