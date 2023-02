La capsula radioattiva al 41-bis e altre boiate

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Quando non hanno da immaginare scenari da Piano Solo nell’appartamentino di Bibì Donzelli e Bibò Del Mastro; quando non hanno nuove amanti del boss da svelare; quando anche l’idiozia “Djokovic è un campione ma doveva vaccinarsi” ha finito di rompere le balle, i media italiani che non sanno più a che arma di distrazione di massa votarsi si buttano sulla qualunque. Ad esempio per una settimana ci hanno sbomballato con la storia dellache un camionista della Rio Tinto s’è perso per la strada in Australia. “Laletale” è stato il titolo più strombazzato, giusto perché i titolisti non hanno più il talento necessario a evocare The day after, Fukushima o altri top of the pops radioattivi. Era un “minuscolo contenitore di cesio-137”, largo 6 millimetri e lungo 8. E se si andava oltre il titolo si scopriva che: “Si ...