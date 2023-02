La bellezza e l’orrore La ricerca di Dio in un mondo sofferente

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Con questo libro Richard Harries, figura di spicco della Chiesa anglicana e del panorama culturale inglese, si muove sulla linea di quanti, lungo i secoli, hanno affrontato la drammatica questione del rapporto che intercorre fra l’esistenza di Dio e la presenza del male e del dolore nel. “Si Deus est, unde malum?” (“Se Dio esiste, da dove viene il male?”), si chiese il celebre filosofo tedesco Goffredo Guglielmo Leibniz (1646-1716); e, prima di lui, il drammatico interrogativo se l’erano posto, fra gli altri, sant’Agostino (356-430) e Severino Boezio (480-526). E ancora, come non ricordare il biblico libro di Giobbe, al centro del quale sta il tema della sofferenza dell’innocente? Certo, non tutta la realtà è orribile, e Harries lo afferma sin dal titolo, laddove dice al lettore che nella vita c’è spazio anche per la, il bene, la gioia. ...