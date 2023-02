Krol | «Non vedo squadre in grado di battere il Napoli Spalletti ha portato una mentalità vincente»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L’ex calciatore delRudiha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Il tema è ildi Luciano. “Ilmi piace tantissimo, ci sta rendendo felici e sono particolarmente contento per i miei amici napoletani. Ho visto la gara giocata contro la Roma: ilha disputato una grande partita contro una squadra che forse ha indovinato la migliore prestazione della stagione. Ha vinto la squadra che ha più qualità, gioca un calcio di livello alto. Ha avuto la possibilità, a un certo punto, di cambiare l’intero attacco e ha vinto. Ma anche il centrocampo, la difesa e il portiere sono fortissimi”.continua: “Tutti stanno garantendo un rendimento elevato, giocano il miglior calcio in Italia senza dubbi: spero davvero per ...