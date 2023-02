Kota Ibushi | commenta il suo periodo in NJPW e annuncia i primi impegni da free agent

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Come riportato in precedenza, l’ex IWGP World Heavyweight Championè ufficialmente une la star giapponese hato su Twitter la sua uscita dalla. Un rapporto difficile tra“Ci sono stati vari conflitti, ma ringrazio la New Japan Pro-Wrestling. Ho scelto di essere undi non rinnovare il mio contratto. Grazie (ai fan) per il vostro lungo e continuo supporto. Grazie! D’ora in poi, spero che veglierete sul mio cammino! Non so cosa succederà”, ha scritto. Laha rilasciato una dichiarazione sulla sua partenza, scusandosi con i fan e augurando a“il meglio in tutte le sue imprese ...

La NJPW perde uno dei suoi Wrestler più decorati, Kota Ibushi ha ufficialmente concluso il suo rapporto con la principale federazione giapponese.