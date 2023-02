Kipy l’app per digitalizzare i documenti

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Maria Vittoria e Ludovica Lupi sono due giovani sorelle, di 25 e 29 anni. Kipy,pere non perderti nessuna scadenza, è nata dalla loro esperienza e da un’intuizione, complice anche il background familiare. Ludovica aveva 17 anni quando studiava nelle più importanti scuole di danza al mondo. Era in America, a New York, quando, a causa di un incidente, cadde e perse conoscenza. Non era in grado di chiamare i genitori, ma servivano iper l’ospedale, le visite e gli accertamenti. In Italia era notte e lei, una volta ripresasi, non li voleva svegliare e spaventare. Iperò servivano. Ludovica all’epoca era una ballerina professionista e coltivava il sogno di esibirsi sui palchi più importanti del mondo; purtroppo però a quell’incidente ne seguirono altri e, ...