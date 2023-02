Killer della ' ndrangheta evade dagli arresti domiciliari nel Milanese | ha manomesso il braccialetto elettronico

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Un condannato per mafia, Massimiliano Sestito, di 52 anni, è evaso nella serata del 30 gennaio dall'abitazione dove stava scontando la detenzione domiciliare a Pero, nel....

'ndrangheta evade dai domiciliari Sestito, ritenuto affiliato alla 'Ndrangheta catanzarese, ha condanne per due omicidi, una delle quali per l'assassinio di un appuntato dei carabinieri ...Un condannato per mafia, Massimiliano Sestito, di 52 anni, è evaso nella serata del 30 gennaio dall'abitazione dove stava scontando la detenzione domiciliare a Pero, nel Milanese. L'uomo, secondo i ...

