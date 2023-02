... due a, uno a Paraskoviivka e uno a Vuhledar. Altre sei persone sono rimaste ferite", ha scritto Kyrylenko. Presidente austriaco e 2 ministri in visita aIl presidente della Repubblica d'...Biden tiene duro sui caccia: niente F - 16 a. Ora anche Israele valuta aiuti. 007 britannici: 'Kherson la città più bombardata degli ultimi giorni'. Auna 'rovina ...

Ucraina ultime notizie. Biden: «Discuterò con Zelensky l’invio di nuove armi» Il Sole 24 ORE

Mattarella: gli aiuti militari a Kiev servono a far cessare la guerra, non ad alimentarla RaiNews

Ucraina, diretta | No di Biden su F16 a Kiev. Visita di Xi a Mosca ... Il Fatto Quotidiano

Kiev, a Bakhmut una rovina totale: russi uccidono chiunque. Visita di presidente austriaco e 2 ministri Gazzetta del Sud

Guerra in Ucraina, le ultime notizie. Media Gb: "Truppe di Kiev in ... QUOTIDIANO NAZIONALE

(ilGiornale.it) Dopo il 'no' di Biden e degli alleati all'invio dei caccia F-16 a Kiev per paura di attacchi in territorio russo che provocherebbero un'ulteriore escalation del conflitto, da ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...