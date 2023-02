"I russi stanno radendo al suolo, nell'Ucraina orientale, è una rovina totale, stanno uccidendo chiunque riescano a trovare. Stiamo documentando attentamente tutti i crimini di guerra. Saranno ritenuti responsabili di tutto": ...... due a, uno a Paraskoviivka e uno a Vuhledar. Altre sei persone sono rimaste ferite", ha scritto Kyrylenko. Presidente austriaco e 2 ministri in visita aIl presidente della Repubblica d'...

Kiev, a Bakhmut una rovina totale, i russi uccidono chiunque Agenzia ANSA

Kiev, a Bakhmut una rovina totale, i russi uccidono chiunque La Prealpina

Kiev, a Bakhmut una rovina totale: russi uccidono chiunque. Visita di presidente austriaco e 2 ministri Gazzetta del Sud

Razzi su un ospedale Kiev in crisi a Bakhmut ilGiornale.it

Ucraina, attacco Russia: missili su Kiev, Bakhmut distrutta Adnkronos

Joe Biden potrebbe incontrare Volodymr Zelensky in Polonia alla fine di febbraio, in occasione del suo viaggio in Europa per l'anniversario dell'invasione ..."I russi stanno radendo al suolo Bakhmut, nell'Ucraina orientale, è una rovina totale, stanno uccidendo chiunque riescano a trovare. Stiamo documentando attentamente tutti i crimini di guerra. (ANSA) ...