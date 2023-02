Kate Middleton | che è «sempre rimasta al fianco» del fratello James durante la depressione

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L’imprenditore, in un saggio per il Sunday Times, ha ringraziato le sorelle per essergli state accanto nei momenti più difficili: «Sono venute pure ad alcune mie sessioni di terapia». E pare che la futura regina consorte abbia partecipato anche all'ultimo saluto alla cagnolina Ella, scomparsa di recente

La principessa, in visita a Leeds per un progetto sull'infanzia, smentisce in pubblico, con ironia, la presunta galanteria del marito ...Kate Middleton ha lanciato «Shaping Us», la campagna della Royal Foundation for Early Childhood che si occupa della salute mentale dei bambini fino a cinque anni ma anche dei loro genitori. La ...