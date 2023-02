Karina Cascella si è sottoposta all’intervento di blefaroplastica

Leggi su biccy

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)si è regalata un intervento diper sentirsi più a proprio agio col suo corpo. In occasione del suo 43esimo compleanno l’ex opinionista di Uomini e Donne – che da tempo ha deciso di abbandonare il mondo della televisione (anche se qualche maligno dice che sia stato il mondo della televisione ad abbandonare lei) – si è regalata un intervento disuperiore per stendersi le palpebre e regalarsi così uno sguardo più fresco e più giovane. A un utente di Instagram che le ha domandato: “Ma accettarsi per come si è no? E basta con le risposte ‘ma se fa stare meglio perché no’”.ha replicato: “No no io non dico che mi fa stare meglio. Io dico serenamente e sinceramente che dal momento che posso e ne ho voglia e mi fido del mio ...