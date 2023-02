'L'attenzione verso i diritti LGBT+ sta cambiando'. Ha appena 20 anni, ma è già una voce inconfondibile nel panorama internazionale ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ho scritto questa canzone dopo che mi è stata ricordata la frase 'ciò che non ti uccide ti rende più forte', perché ...

Karin Ann, torna la paladina dei diritti LGBTQ+ nell'Est Europa IL GIORNO

Karin Ann con "for a moment" canta l'accettazione dei traumi: "Non dovete affrontarli da soli" - Luce Luce

Karin Ann nelle nostre Tv le bandiere arcobaleno Affaritaliani.it

Karin Ann racconta l'accettazione della vita in For A Moment: il video Sky Tg24

Intervista a Karin Ann: “Parlo di salute mentale, di uguaglianza e di diversi tipi di relazioni, perché spero che le mie canzoni possano dare conforto a chi si trova nelle stesse condizioni” - RUMORE Rumoremag.com

La pop star slovacca, protagonista della protesta in diretta sulla tv polacca contro le discriminazioni di genere, pubblica una nuova canzone "For a moment" ...Con il lancio del nuovo singolo “for a moment” Karin Ann ha come obiettivorendere tutti più consapevoli dell'importanza di ...