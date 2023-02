Karin Ann con “for a moment” canta l’accettazione dei traumi | “Non dovete affrontarli da soli”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “L’attenzione verso i diritti LGBT+ sta cambiando”. Ha appena 20 anni, ma è già una voce inconfondibile nel panorama internazionale della musica.Ann torna con un nuovo singolo, “for a“, uscito in anteprima mondiale il 27 gennaio. Giovanente di origine slovacca, nei suoi brani affronta tematiche profonde, mature, portando avanti le istanze per il riconoscimento dei diritti delle minoranze, e in modo particolare quelli della comunità LGBTQ+. ?? Una ballata pop emotiva, che mette in evidenza melodie impeccabili e suono atmosferico con una voce intima, inconfondibile, amata dal pubblico e apprezzata dalla critica. È la stessa Ann a raccontare il significato del brano “for a”: “Scrivere è terapeutico per me, si tratta di accettare le cose brutte che ti sono successe, si tratta di accettare che la ...