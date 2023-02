Juventus-Milinkovic-Savic | ultimo tentativo | l’incredibile retroscena di fine mercato

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La, nell’giorno di, sembra abbia fatto un disperatoper portarealla corte di Allegri. Si è concluso ilinvernale e possiamo affermare come sia stata una sessione piuttosto povera; nessun fuoco d’artificio (come successe lo scorso gennaio quando laprelevò Vlahovic dalla Fiorentina) con la società a cercare metodi alternativi per rinforzare le proprie rose partendo, in ogni caso, dal presupposto dell’autofinanziamento. E’ il caso, ad esempio, della Roma che ha potuto prendere un quinto centrale di difesa solo per la cessione di Viña; non ha potuto fare lo stesso a livello offensivo dove la grana Zaniolo non è stata risolta come ci si aspettava. LaPressePer quanto riguarda la ...