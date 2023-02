Juventus | le probabili scelte per la sfida contro la Lazio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La probabile formazione scelta da Massimiliano Allegri per i quarti di finale di Coppa Italia traLasi sta preparando per i quarti di finale di Coppa Italialadi Maurizio Sarri. I bianconeri ritrovano Dusan Vlahovic, che dovrebbe giocare dal 1? minuto. Ancora assente, invece, Paul Pogba per un problema ai flessori. Di seguito ledi Allegri. PROBABILE FORMAZIONE – Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

