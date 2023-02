Juventus | la lista per l’Europa League | un’assenza per Allegri

È stata pubblicata ufficialmente ladei giocatori convocabili dalladurante la sua avventura in Europa League . I calciatori dellaA sono 4 portieri, 8 difensori, 6 centrocampisti tra cui Paul Pogba, 5 attaccanti ...Maurizio Sarri attendeva dalle scorse sessioni di mercato un terzino sinistro e il 23enne, già incrociato dal tecnico alla, era un nome in pole nella sua. Per il romano di Cinecittà si ...

La lista UEFA della Juve: cosa cambia tra A e B e quali giocatori ... Goal Italia

Juventus, ecco la lista ufficiale per l'Europa League Tuttosport

Juventus, la lista UEFA per l'Europa League: il giovane Huijsen prende il posto di McKennie TUTTO mercato WEB

La Lista per la UEFA Europa League Juventus Football Club

Lista Juve per l'Europa League, UFFICIALE: tutti i bianconeri Juventus News 24

Lista B Juve per l’Europa League: ecco i bianconeri presenti nella seconda lista UEFA La Juve ha diramato la lista UEFA per l’Europa League. Nella lista B sono inseriti i calciatori Under 21 che hanno ...Massimiliano Allegri ha comunicato le scelte per la rosa che affronterà l'avventura nella seconda coppa europea ...