Juventus | Allegri | - 15 non sia un alibi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) "Con l'Atalanta abbiamo reagito bene perché era appena capitato, poi abbiamo avuto un down: è normale, ma non deve essere un": il tecnico della, Massimiliano, torna a commentare ...

Il Polpo non è ancora riuscito a giocare nemmeno un minuto: rientrato tra i convocati con il Monza, si è scaldato ma non è entrato enel dopo partita aveva annunciato che avrebbe debuttato in ...TORINO - Vigilia di Coppa Italia per la: l'allenatore bianconero Massimilianopresenta il prossimo match contro la Lazio . Le parole in diretta nella conferenza stampa nella sala conferenze dell'Allianz Stadium. ...

Allegri, staff e giocatori: patto di ferro per la Juve La Gazzetta dello Sport

Conferenza stampa Allegri: «Pogba fuori. Contraccolpo dopo il -15» Juventus News 24

L'allenatore della Juventus Allegri parla ai media a Lisbona - Sport Agenzia ANSA

Juventus-Lazio, Allegri: "Pogba ha un problema al flessore, non ci sarà" Tuttosport

Juventus, Allegri: "Giocatori arrabbiati e amareggiati. Pogba out per problema al flessore" - Sportmediaset Sport Mediaset

Tornerà in campo domani la Juventus per affrontare la Lazio in Coppa Italia. I bianconeri hanno il dovere di riscattare la brutta prestazione effettuata contro il Monza in campionato, in una gara ...Cancellare la debacle interna contro il Monza, la prima allo Stadium in Serie A, e dare la caccia alla quarta finale di Coppa Italia consecutiva. È questo l’intento della Juventus di Massimiliano Alle ...