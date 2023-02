Juve Stabia | i convocati per la gara interna con il Crotone

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tecnico Sandro Pochesci ha reso nota la lista dei 24 calciatoriper il match, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Lega Pro, in programma oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, con inizio alle ore 21 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Il volto nuovo Moreschini ha scelto il 31 come numero di maglia. Portieri: Barosi, Esposito, Russo. Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Vimercati. Centrocampisti: Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Moreschini, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Guarracino, Pandolfi, Silipo, Zigoni. Non: — Indisponibili: Rosa, Volpe Squalificati: Altobelli L'articolo proviene da ...

' Siamo la, e non la Juventus ', ci tiene a precisarlo, ma con orgoglio, Sandro Pochesci, nella conferenza, inedita vista la gara col Crotone di stasera al Menti (21), in cui è stato presentato ...La partita- Crotone di mercoledì 1 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di ...

Juve Stabia-Crotone, la "prima" di Pochesci: le probabili formazioni Tutto C

Juve Stabia-Crotone, i convocati rossoblù: assente Golemic Tuttocampo

Verso Juve Stabia-Crotone, Lerda suona la carica: "Vogliamo riprendere il cammino della vittoria"" Il Crotonese

Juve Stabia: tre rintocchi per Pochesci, lascia Santos ilmattino.it

Venticinquesima giornata del girone C della serie C, il Catanzaro riceve la Turris, il Crotone in casa della Juve Stabia. AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE delle sfide odierne XXV^ GIORNATA SERIE ...La partita Juve Stabia-Crotone di mercoledì 1 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la venticinquesima giornata del campiona ...