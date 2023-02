Juve | Pogba si ferma ancora E Allegri non ci punta più | 'Nessuno fa i miracoli'

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Paulsi èto di nuovo. In pratica senza nemmeno ripartire. Questa volta il problema non è quello dei mesi precedenti,...

I problemi didipendono dal fatto che il motore si deve riassestare. Paul tra due - tre mesi ... Mi aspetto il contributo di un giocatore che da aprile ha fatto solo 45 minuti con lae poi si ...Massimiliano Allegri 'cancellà per il momento il tonfo interno col Monza e invita laa pensare ... A parte Bonucci, l'unico che non sarà disponibile èche ha avuto un indolenzimento ai ...

Pimenta: "Pogba preoccupato per la Juve Chiedete a lui" - Sportmediaset Sport Mediaset

Juve, "chiedetelo a Pogba": dall'agente, altra bomba sui bianconeri Liberoquotidiano.it

Pimenta rassicura i tifosi: “Pogba è sposato con la Juve” CalcioMercato.it

Pimenta: "Pogba Sposato con la Juve. L'Inter si muove bene: si sa che non svende" La Gazzetta dello Sport

Sembra una vera e propria maledizione quella che ha colpito il centrocampista francese della Juventus Paul Pogba. Rientrato in estate a parametro zero dopo l’esperienza in Premier League con la maglia ...La Juventus ha subito un'importante penalizzazione e non sta facendo bene sul campo. Ci si chiede chi rimarrà e come sarà la prossima stagione ...