Juric | «Perdendo Lukic ci siamo indeboliti | ma non è vero che ho litigato con Vagnati»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L’allenatore del Torino, Ivan, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “La squadra ha dato il massimo del massimo ma non è bastato. Abbiamo fatto quello che dovevamo, oggi la Fiorentina è andata forte e bene anche coi cambi.stati giusti, abbiamo avuto palloni per andare in gol e c’è grandissimo rammarico ma complimenti ai ragazzi”. Che significa l’abbraccio finale ai ragazzi? “Che hanno dato tutto, vanno oltre in ogni circostanza. Ho visto tutto ciò che volevo, davanti citrovati una squadra forte e con i cambi. Non è stato facile, abbiamo preso gol su un piazzato e forse c’è una piccola spinta. Peccato, ho fatto comunque i complimenti ai miei, era un nostro piccolo sogno la Coppa Italia ma non ci ...