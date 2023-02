Judo | 20 azzurri iscritti al Grand Slam Tel Aviv 2023 Torna Fabio Basile dopo l’infortunio nei 66 kg

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La stagionedelcomincia ad entrare nel vivo,ilPrix di Almada dello scorso weekend, con un filotto di cinquein vista dei Campionati Mondiali di Doha in programma dal 7 al 14 maggio. Archiviato un lungo raduno di diciotto giorni in Giappone, il team olimpico italiano salterà l’imminente torneo di Parigi (parteciperanno tre italiani, attualmente esclusi dal giro della Nazionale neii eventi) e tornerà in blocco a Tel. Ad oggi sono ben venti ika nostranialisraeliano, previsto dal 16 al 18 febbraio.e curiosità per il rientro da un lungo stop per infortunio di...