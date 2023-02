Jovic e Ikonè mandano i viola in semifinale | 2-1 al Torino

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina conquista le semifinali di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo battendo per 2-1 ilgrazie alle reti dicon i granata cui non è bastata la rete di Karamoah nel finale. Bella sfida a livello tattico fra Italiano e Juric con l'allenatore siciliano che è stato premiato grazie alle scelte operate nel secondo tempo che hanno reso i suoi uomini più incisivi in zona offensiva. Gli ospiti escono a testa alta dalla competizione e si mangiano le mani in particolare per quanto sciupato nella prima mezz'ora dove hanno prevalso rispetto ai. Il primo tempo dimostra infatti fin da subito come ilvoglia giocarsela a viso aperto e servono due belle parate di Terracciano (la prima dopo solo 2? su Samuele Ricci) per negare agli ospiti di passare ...