(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La mostratheof the, allestita presso il Padiglione de l’Esprit Nouveau di Bologna dal 2 febbraio al 26 marzo 2023, prosegue e si inserisce nell’ambito di100!,il programma internazionale di iniziative celebrative per il centenario dalla nascita di(Biržai 1922 – New York 2019), figura imprescindibile nella storia del cinema d’avanguardia

'Under the Shadow of the Tree' è la mostra allestita nel Padiglione de l'Esprit Nouveau di Bologna dal 2 febbraio al 26 marzo, che prosegue e si inserisce nell'ambito di '100!', il programma internazionale di iniziative celebrative per il centenario dalla nascita di(Birai 1922 - New York 2019), figura imprescindibile nella storia del cinema di ...Under the Shadow of the Tree 2 febbraio - 26 marzo 2023 Padiglione de l'Esprit Nouveau - Piazza della Costituzione 11, Bologna A cura di Francesco Urbano Ragazzi Under the Shadow of the ...

Jonas Mekas, la mostra al Mattatoio di Roma Elle

Letters to Jonas Mekas. Hot afternoon with Autarkia and Syndicat ... Culture.roma.it

Tutta la vita e tutta l'arte di Jonas Mekas Rivista Studio

Jonas Mekas Under the Shadow of the Tree Notizie in Controluce

Alla scoperta di Jonas Mekas per ArteFiera 2023 - éTV Rete 7 èTV

Nell'ambito del programma Jonas Mekas 100! viene allestita a Bologna la mostra Jonas Mekas. Under the Shadow of the Tree nel Padiglione dell’Esprit Nouveau che si trova proprio di fronte all'ingresso ...'Under the Shadow of the Tree' è la mostra allestita nel Padiglione de l'Esprit Nouveau di Bologna dal 2 febbraio al 26 marzo, che prosegue e si inserisce nell'ambito di 'Jonas Mekas 100!', il program ...