(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L'attore ha rivelato il motivo per cui il suo villain vuole eliminare il personaggio protagonista della saga. Nel corso di una recente intervista concessa a Total Film per la promozione di4,ha rivelatoil suo personaggio è deciso ail protagonista, che avrà ancora il volto diha descritto il il Marchese de Gramont come un giovane di origine sconosciuta che ha scalato rapidamente i ranghi della Gran Tavola. L'attore ha anche aggiunto che il personaggio è come il nuovo sceriffo che arriva in città, deciso a sbarazzarsi diuna volta per tutte. "L'ho sempre visto come uno che viene dai bassifondi e che …

Nel corso di una recente intervista concessa a Total Film per la promozione di4 , Bill Skarsgård ha rivelato perché il suo personaggio è deciso a uccidere il protagonista, che avrà ancora il volto di Keanu Reeves . Bill Skarsgård ha descritto il il Marchese de Gramont ...- Pubblicità - Nel numero più recente di Total Film (tramite Collider ), Keanu Reeves parla del suo coinvolgimento in: Capitolo 4 come il ruolo più impegnativo dal punto di vista fisico della sua carriera e anticipa delle epiche acrobazie in auto. L'attore spiega che, come nelle puntate precedenti, è stato ...

John Wick 4, chi è il Marchese de Gramont, nuovo villain del film Ce lo racconta il suo interprete, Bill Skarsgård ComingSoon.it

Ballerina: Keanu Reeves anticipa il ruolo di John Wick nello spinoff Movieplayer

John Wick: Capitolo 4, il ruolo fisico più impegnativo della carriera per Keanu Reeves Cinefilos.it

John Wick 4: le nuove immagini mostrano il protagonista a Parigi Lega Nerd

John Wick 4, Bill Skarsgård svela: "Ecco perché voglio uccidere Keanu Reeves" Movieplayer

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nel numero più recente di Total Film (tramite Collider), Keanu Reeves parla del suo coinvolgimento in John Wick: Capitolo 4 come il ruolo più ...