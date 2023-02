Jenson Button correrà la 24 Ore di Le Mans | “Sono super entusiasta | era in cima alla mia lista dei desideri”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dopo essersi ritirato dFormula 1 nel 2017,ha debuttato nel campionatoGT GT500, vincendo il campionato nel 2018 salvo poi dedicarsiTV in qualità di commentatore per Sky Sports UK. Quest’anno, il britannico indosserà nuovamente casco e tuta per partecipare24 Ore di Leche si disputerà nel mese di giugno. “, inmiadeic’è sempre stata la 24 Ore di Le-ha commentato il britannico a Formula1News-avere questa opportunità e collaborare con tutti e con questa line-up di piloti, è un’opportunità davvero incredibile e di cui...