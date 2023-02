James Webb Telescope | 10 foto straordinarie che forse vi siete persi

L'immagine di Ngc 346 ottenuta dalla Near - Infrared Camera (Nircam) delSpace Telescope. Crediti per la parte scientifica: Nasa, Esa, Csa, Olivia C. Jones (UK Atc), Guido De Marchi (Estec), Margaret Meixner (Usra). Crediti per l'image processing: Alyssa Pagan (...Guardare attraverso gli "occhi" del telescopio spaziale Hubble o delè davvero come un salto nel passato. Stelle ed agglomerati che possono essere scomparsi o aver cambiato forma, pianeti appena nati ma ormai già annichiliti. Questa volta, il JWST ha ...

Nuove osservazioni condotte dal telescopio James Webb della Nasa nell’ambito del programma Guaranteed Time Observations (Gto) 1227 (“Ngc 346: Star Formation at Low Metallicity in the Small Magellanic ...Guardare attraverso gli "occhi" del telescopio spaziale Hubble o del James Webb è davvero come un salto nel passato. Stelle ed agglomerati che possono essere scomparsi o aver cambiato forma, pianeti ...