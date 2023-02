Iulia | “La mia ‘Baby’ è un’indicazione simbolica alla mia generazione”

Leggi su funweek

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Attenzione alle false scorciatoie, solamente il lavoro e l’esperienza accumulata sul campo portano frutto”: è quanto ci racconta la giovane cantautrice viterbese con il suo nuovo singolo, subito trasformato in un video – girato a Lugano, in Svizzera – molto vivace e pieno di colore, per segnalare l’inizio di una nuova fase di sperimentazione, che l’ha condotta verso il pop elettronico Svolta elettro-pop per, la giovane cantautrice nota per il talento indiscutibile, la voce inconfondibile sin da ragazzina e una grande passione per la musica. Ma la ragazzina di un tempo è cresciuta e si sta evolvendo: è finita la fase neo-melodica dei grandi innamoramenti ed è iniziata una fase più sperimentale, in cui ha cominciato a solcare sonorità coraggiose e sofisticate, seppur in una chiave ‘pop’. E’ nata cosi: un ‘tappeto’ elettronico ...