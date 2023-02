Italiano | «Amrabat? Non è stato sereno | ma deve dare tutto fino a giugno»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria per 2-1 sul Torino, con i gol di Jovic e di Ikoné, che porta i viola in semifinale di Coppa Italia. All’allenatore è stata posta la domanda sulla vicenda legata ad. Ha dichiarato: «Non è, ma ha chiesto scusa e, lo sa. Lui è un top player». Sul mercato «L’unica situazione all’ultimo minuto è stata quella di, che ègiustamente fuori dall’allenamento, ma quando si chiudesi riparte. Si è comportato in maniera seria e si è scusato. Il mercato è un tragedia sportiva, quando chiude è meglio, si pensa alle ...