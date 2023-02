Italia e Francia insieme per la difesa aerea dell’Ucraina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L’unisce le forze con laper fornire all’Ucraina il sistema diSamp/T e relativi missili Aster-30. Lafrancese ha confermato la notizia di un ordine congiunto di 700 missili, inizialmente riportata da L’Opinion. Ovviamente non si intende che tutti e 700 i missili andranno all’Ucraina (numeri e dettagli restano riservati), ma che le riserve che saranno consegnate per difendere Kiyv saranno ricostituite nel prossimo futuro con questa nuova fornitura. Il ministro Guido Crosetto ha affermato che “i partner e gli Ucraini ne saranno felici”, in un’intervista al Financial Times. Kiyv aveva chiesto adi fornire questo sistema, tra i più avanzati al mondo, per proteggere le proprie infrastrutture critiche dai quotidiani ...