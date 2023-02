(Di mercoledì 1 febbraio 2023) ", hai dato tutto al tuo Paese.per te non ci sono mai pretese. Passi piccoli tu fai e traguardi raggiungerai, figli tuoi tentennamenti. Il potere lo sai bene, vuole tanta riflessione, poi ...

Il potere lo sai bene, vuole tanta riflessione, poi però la decisione": così canta l'onorevole Francesco Paolo, avvocato penalista e vice ministro della Giustizia, il testo della canzone dei ...Il potere lo sai bene, vuole tanta riflessione, poi però la decisione": così canta l'onorevole Francesco Paolo, avvo... di Redazione Notizie.it Pubblicato il 1 Febbraio 2023

Istrionico Sisto canta "Angie" per salvare Merkel dalla condanna - Il ... Il Sole 24 ORE

Ucraina, il rito del battaglione Azov per ricordare i caduti in battaglia Notizie - MSN Italia

Su il sipario in Umbria: gli spettacoli della settimana Umbria 7

Victoria Cabello è tornata: la malattia, la tv e i suoi ex la Repubblica

Ischia, tanta commozione a funerali di Eleonora e Salvatore - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...