ISEE | se trovano un errore arriva la stangata | multe fino a 20 000€ per chi sbaglia

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Attenzione ai pericoli burocratici. Seunnell’potrebberorea 20.per chi. L’(che sta per Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un documento molto importante che serve a rivelare allo Stato la propria situazione reddituale e del nucleo familiare di appartenenza.salate per coloro che fanno errori sull’: ecco cosa si rischia (Ilovetrading)È un documento necessario ed obbligatorio in caso di domanda per usufruire di incentivi, sconti o sussidi da parte dello Stato. Tuttavia, è bene fare moltissima attenzione in fase di compilazione, in quanto se ci fossero errori nell’potrebberore ...