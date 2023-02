Iran | pallini di metallo contro gli occhi dei manifestanti La denuncia di 140 medici oftalmologi

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Colpire agliper “marchiare” con un segno indelebile quei soggetti ritenuti un pericolo per il regime. Sarebbe questa la strategia adottata dalle forze di poliziaiane messa nero su bianco in una lettera al capo dell’Associazionecaiana, in cui 140 professionistihannoto che un gran numero diha perso la vista da uno o entrambi glinel corso della repressione delle rivolte che da mesi vanno avanti in tutto l’, dopo la morte di Mahsa Amini. La maggior parte di queste ferite sono state causate da fucili da caccia e pistole paintball. Moltiavevano frammenti dio gomma conficcati nella testa. Lo riporta ...