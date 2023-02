«Io voglio vivere | non dico agli anarchici cosa fare» | le parole di Cospito al consigliere regionale che lo incontra in carcere

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Michele Usuelli, ildi +Europa/Radicali, ha fatto visita all’anarchico a Opera: «È apparso molto lucido, sente la responsabilità della sua iniziativa per l’umanizzazione del 41 bis»

"Io", ha detto Cospito a Usuelli che gli ha fatto visita nel carcere milanese di Opera. Secondo Usuelli, Cospito "è apparso molto lucido, e sente sua la responsabilità della sua ..."Io". Nonostante non interrompa lo sciopero della fame, ed anzi abbia sospeso assunzione di integratori nella sua battaglia contro il 41 bis per sé e per tutti i detenuti italiani al carcere ...

