Io vittima di violenze a Goma | con Sant' Egidio sono rinata

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Gli occhi lucidi, la voce spesso interrotta dall'emozione. È difficile per Paula (il nome è di fantasia) rivivere quei momenti a, nell'Est della Repubblica Democratica del Congo, dove ha subito ...

Siamo stati per più di sei mesi nella foresta, è stata un'esperienza terribile, anche mia sorella ha subito. E una volta ci hanno prese, a me e mia sorella, e ci hanno portato via. Quando ...Quando si chiede a Paula da chi ha subìto, lei risponde senza mezzi termini. 'Sono stati i banditi ruandesi, ancora stanno nella foresta. Sono quelli dell'M23'. Paula è arriva a Kinshasa da ...

Fu assassinato da camorristi a Casavatore La madre nel 1985 denunciò il marito per violenze, ma a causa di questa parentela le è stato negato lo ...È difficile per Paula (il nome è di fantasia) rivivere quei momenti a Goma, nell'Est della Repubblica Democratica del Congo, dove ha subito violenze da parte dei ribelli. Ora Paula, 23 anni, vive a ...