Io faccia tosta? Si deve vergognare | Renzi risponde a Scarpinato | volano stracci in aula

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lite al Senato tra Matteoe Roberto. "Ci vuole una bella, come quella del senatoreper qualificare il 41-bis come una vittoria della politica", ha detto il senatore del M5s nel suo intervento sul caso Cospito a Palazzo Madama. Poco dopo la replica a titolo personale del leader di Italia viva: "Il senatoreha iniziato il suo discorso dandomi dellaperché si è sentito chiamato in causa dal mio passaggio sui magistrati che in nome di una fantomatica trattativa, smentita da una sentenza della Corte di Cassazione, hanno costruito una carriera in magistratura prima e in politica poi". "Vorrei che restasse agli atti del verbale - ha ripreso poi, non senza sarcasmo - che ...