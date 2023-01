(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Due vittorie consecutive sono uno splendido modo per avvicinarsi al derby contro il Milan. Anche per questo motivo Simonesi presenta con sorriso sereno alle telecamere dopo l'1 - 0 sull'...

Internazionale Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simonestadio Giuseppe Meazza Leggi anche Coppa Italia, Inter - Atalanta 1 - 0:resta a casa, Darmian si presenta e porta i ......può mancare un commento su Milan, che dovrà aspettare luglio per trsferirsi al Paris Saint - Germain: "Avevo deciso di escluderlo da questa partita per lasciarlo tranquillo - ammette...

Inter, clamoroso Inzaghi: la decisione su Skriniar spiazza tutti La Lazio Siamo Noi

Galtier attende Skriniar, Inzaghi il suo sostituto: in pole ora c'è Demiral - Sportmediaset Sport Mediaset

Inzaghi: “Skriniar Nessun problema. Molto bene Lukaku. Vogliamo difendere il trofeo” fcinter1908

Inzaghi: "Skriniar out Per lasciarlo tranquillo. Nessun problema con lui, lo userò fino alla fine" La Gazzetta dello Sport

Inter, Inzaghi: "In semifinale con merito, nessun problema con Skriniar" - Sportmediaset Sport Mediaset

Andiamo in semifinale con merito". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Mediaset dopo la vittoria contro l'Atalanta. "Skriniar Stasera ho deciso di escluderlo per ...Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Mediaset la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta grazie al gol di Darmian. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Ci tenevamo ta ...