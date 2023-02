Inzaghi ritrova la sua Inter | ora testa al derby

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L’vince e convince in Coppa Italia contro l’Atalanta,la sua squadra e ora ilper dare nuovo slancio L’vince e convince in Coppa Italia contro l’Atalanta,la sua squadra e ora ilper dare nuovo slancio. Lukaku con Lautaro, Dumfries a destra, il centrocampo titolare e Darmian spostato dietro e decisivo. Questa squadra ha messo in campo una prestazione importante e si è guadagnata la semifinale di Coppa. Il tecnico al termine della partita ha elogiato la prestazione dei suoi e ora pensa subito aldi domenica contro il Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter-Atalanta: pagelle e tabellino del match di San Siro valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Decide la rete di Darmian ...