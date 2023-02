Inter-Milan | è febbre da derby | due importanti recuperi per domenica

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) . Le ultimissime in vista della stracittadina di. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ildio torna5 febbraio come posticipo serale di enorme spessore. Per la 21a giornata della Serie A, le dueesi si ritrovano faccia a faccia dopo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.