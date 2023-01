Inter | Inzaghi | 'Vi spiego la decisione di escludere Skriniar anche se rimane Ho visto bene Lukaku'

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dopo la vittoria contro l'Atalanta in Coppa Italia, il tecnico dell'Simoneha parlato a Mediaset: "Ci tenevamo ta...

Lo ha detto il tecnico dell'Simone, intervistato da Mediaset dopo la vittoria contro l'Atalanta. "Skriniar Stasera ho deciso di escluderlo per lasciarlo tranquillo, ma non c'è nessuno ...AGI - L'è la prima semifinalista dell'edizione 2022/2023 della Coppa Italia : battuta a San Siro l'... dopo l'ultimo ko risalente al 13 novembre scorso proprio contro gli uomini dial ...

Inter, clamoroso Inzaghi: la decisione su Skriniar spiazza tutti La Lazio Siamo Noi

Repubblica – Skriniar, distanza Inter-PSG sulle cifre. “Inzaghi ha chiesto al club…” fcinter1908

Inter, Inzaghi: "Grandissima partita, sempre in controllo". Gasperini: "Avevamo poche energie" la Repubblica

Cassano: "Giusto cambiare Inzaghi, anche quest'anno l'Inter arriverà dietro una squadra nettamente... Fcinternews.it

Andiamo in semifinale con merito". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Mediaset dopo la vittoria contro l'Atalanta. "Skriniar Stasera ho deciso di escluderlo per ...Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Mediaset la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta grazie al gol di Darmian. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Ci tenevamo ta ...